Мощный сигнал: что означает визит Орбана в Киев

Премьер Венгрии Виктор Орбан неожиданно прибыл в Киев 2 июля с визитом. Его целью может быть обсуждение 11 пунктов, которые Венгрия выдвинула Украине. Если бы он дальше продвигал пророссийские идеи, Киев на это не поведется.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Лесной, отметив, что Орбан в последнее время стал достаточно конструктивным и осторожным. Украина готова к диалогу и в случае трудностей может обратиться к Европейскому Союзу.

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Цель визита Орбана

Недавно Венгрия выдвинула 11 пунктов, которые должен выполнить Киев для вступления Украины в ЕС. По словам Лесного, основная цель визита Орбана есть как раз эти пункты, как раз о них будут говорить Зеленский и Орбан. Украинская сторона к этому готовилась, наша страна рассматривает предложенные Венгрией пункты, однако не готова пойти на кардинальные уступки.

Поэтому место для диалога есть, также есть желание с обеих сторон,

– отметил политолог.

Лесной рассказал, что Орбан является гонцом от Путина. Однако, какие бы условия от российского диктатора он не предложил, Украина на это не пойдет и не поступится своими принципами.

Послушать можно, но реагировать нужно будет соответствующим образом,

– отметил политолог.

Мощный сигнал

То, что Орбан приехал в Киев является очень серьезным сигналом. Лесной объяснил, что сам факт его приезда является положительным моментом. Орбан мог приехать или для собственного шантажа, или же ему нужно подыграть Европе и показать свою конструктивность.

С того момента, когда Венгрия в Евросоюзе начала председательствовать, накануне он был слишком конструктивным. Его пассажи в сторону Украины были более или менее умеренные,

– добавил политолог.

Орбан не сорвет планы Украины

По его словам, Орбан для Украины является понятным политиком относительно его амбиций и слабых сторон. Он умеет гнуть свою линию, но гнется, когда на него давят. Поэтому точные результаты Украина увидит после итоговой пресс-конференции.

В целом Украина должна выражать готовность к диалогу, однако при появлении трудностей, апеллировать к европейским коллегам, которые имеют влияние на премьера Венгрии.

Да, он является неприятным элементом, но не такой, который может сорвать наши планы,

– подчеркнул Лесной.