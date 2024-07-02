Виктор Орбан приедет в Киев и встретится с Зеленским, – The Guardian

Вероятно, уже во вторник, 2 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Киев с визитом. Отмечается, что у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией. Отмечается, что поездка приурочена к началу председательства Венгрии в Евросоюзе, которое продлится полгода.

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Визит Орбана в Украину

Во вторник, 2 июля, Виктор Орбан впервые с начала полномасштабного вторжения прибудет в Киев с визитом. Два источника в Будапеште сообщили журналистам, что ожидается встреча Орбана и Зеленского.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отказался комментировать эту информацию, однако другой источник в Киеве подтвердил намерение: "Орбан будет здесь завтра, если не будет изменений в последнюю минуту". Один из источников в Будапеште сообщил, что поездка стала следствием длительных переговоров о правах венгроязычного меньшинства Украины, проживающего на крайнем западе.

Предпосылкой встречи было решение вопроса гражданства. За последние недели договоренности были достигнуты. Они смогут объявить об этом как об успехе,

– сказал источник в Будапеште.

Как пишет издание, несмотря на то, что вопрос прав гражданства был одним из самых громких требований Будапешта по Украине, скептики обвинили Орбана в использовании этого вопроса как дымовой завесы для продвижения пророссийских тезисов.

Украина и Венгрия

К слову, 27 июня Зеленский и Орбан эмоционально дискутировали перед заседанием Европейского совета. Впоследствии советник венгерского премьера Балаш Орбан заметил, что из-за председательства Венгрии в Совете ЕС диалог между лидерами станет еще более активным. Тогда Орбан не стал отвечать на вопрос о подготовке двусторонней встречи.

Стоит также указать, что Венгрия выдвинула 11 пунктов для Украины по правам нацменьшинств. Там считают, что без выполнения этих требований наше государство не готово к вступлению в ЕС.