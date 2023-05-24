У Украины все хорошо, – Боррель резко поставил Орбана на место после скандала
Виктор Орбан в очередной раз влип в скандал и цинично заявил, что Украине не выиграть в войне. На это резко отреагировал высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель уверил, что Украина сможет победить Россию. Об этом он заявил во время брифинга по итогам заседания министров обороны государств ЕС, информирует 24 Канал.
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Боррель поставил Орбана на место
По словам дипломата, ЕС однозначно лидирует в поддержке Украины и будет продолжать это делать.
Министры не соглашаются с некоторыми людьми, которые говорят, что Украина не может выиграть эту войну, поэтому мы должны прекратить ее поддерживать. Нет! Напротив, у Украины дела обстоят хорошо,
– отметил Боррель.
Он подчеркнул, что Украина "спутала" планы Путина по поводу скорой победы и сумела защитить себя.
Новый скандал с Орбаном: что известно
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия
- Также он подчеркнул, что Венгрия не относится к "мейнстримному европейскому подходу" в контексте российско-украинской войны.
- Однако Орбан добавил, что эмоционально война трагическая и сердца венгров "с украинцами".
- На это уже отреагировал Киев. Представитель МИД Олег Николенко констатировал, что "в Кремле должны радоваться", ведь глава Венгрии своими заявлениями, в частности, снял ответственность с России за ее агрессию против нашего государства.
- Йенс Столтенберг также прокомментировал заявление Орбана о неспособности украинцев одержать победу на поле боя без вмешательства НАТО. Глава Альянса считает, что Украина имеет потенциал это сделать самостоятельно, а военная помощь от союзников только этому способствует.