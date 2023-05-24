У Украины все хорошо, – Боррель резко поставил Орбана на место после скандала

Виктор Орбан в очередной раз влип в скандал и цинично заявил, что Украине не выиграть в войне. На это резко отреагировал высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель уверил, что Украина сможет победить Россию. Об этом он заявил во время брифинга по итогам заседания министров обороны государств ЕС, информирует 24 Канал.

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По словам дипломата, ЕС однозначно лидирует в поддержке Украины и будет продолжать это делать.

Министры не соглашаются с некоторыми людьми, которые говорят, что Украина не может выиграть эту войну, поэтому мы должны прекратить ее поддерживать. Нет! Напротив, у Украины дела обстоят хорошо,

– отметил Боррель.

Он подчеркнул, что Украина "спутала" планы Путина по поводу скорой победы и сумела защитить себя.

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