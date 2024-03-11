Вдохновился Путиным: Орбан создал службу, которая будет заниматься "иноагентами"
Источник:Financial Times
Виктор Орбан, очевидно, вдохновился российским президентом и ввел в Венгрии службу, которую можно использовать для подавления инакомыслия. Она будет заниматься политиками, журналистами и активистами, которые получают иностранное финансирование.
Эксперты опасаются, что власти Венгрии будут использовать этот инструмент для репрессий, как в свое время делала Россия. Уже долгое время страна не позволяла спецслужбам систематически влиять на политику и публичный дискурс, однако новое агенство ставит это под угрозу.
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Новая служба в Венгрии
В прошлом месяце в Венгрии начало работу Управление по защите суверенитета, которое направлено якобы для "предотвращения иностранного финансирования политических кампаний". В то же время полномочия новосозданного агентства настолько нечеткие, что его могут использовать для подавления инакомыслия. Это очень напоминает репрессии в России в начале полномасштабного вторжения.
Критики говорят, что Управление могут использовать для преследований общественных деятелей, то ли политиков, то ли групп по защите гражданских прав, то ли журналистов.
Отмечается, что целью Виктора Орбана является разрыв связей с фондами и донорами за рубежом, в частности в США, в рамках операций, в которых задействованы венгерские секретные службы и пропагандистские кампании.
Пропагандистский посыл таков: если вы используете иностранные средства, власть будет вас проверять,
– говорит сопредседатель венгерского Хельсинкского комитета Марта Пардави.
Законом новой службе разрешается обращаться за помощью к государственным спецслужбам, а также использовать хранилище частных данных о любых гражданах. Также работа Управления по защите суверенитета не подлежит судебному надзору или правовой защите.
Европейская комиссия обеспокоена ситуацией, поэтому начала судебное разбирательство – там убеждены, что новое агентство нарушает законодательство ЕС. Венгрия же заявила, что не отступит, потому что "получение иностранных средств на предвыборную кампанию теперь является уголовным преступлением".
Политика Виктора Орбана
- Виктор Орбан 8 марта провел встречу с Дональдом Трампом, в ходе которой политики обсудили войну в Украине. Как отметил венгерский премьер, экс-президент США рассказал ему о мирном плане в отношении нашего государства. По словам Орбана, Трамп не планирует выделять "ни одной копейки" – потому, по его мнению, война быстро закончится.
- Также Орбан отметил, что уважает Трампа и призвал того вернуться, чтобы "принести мир". Он акцентировал на том, что при президентстве Трампа не было обострения конфликтов, поэтому если бы его избрали в 2020-м, то в мире был бы мир.
- Премьер-министр Венгрии всячески подыгрывает российским нарративам о "мире". Как отметила соучредитель венгерской оппозиционной партии "Моментум" Каталин Чех, СМИ Венгрии фактически стали рупором Russia Today или Sputnik. Российская пропаганда сильно проникла в венгерскую полемику.