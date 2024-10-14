"Стратегию надо менять": Орбан снова пожаловался, что ЕС "бездумно влез в войну"

Во время выступления в Европарламенте премьер Венгрии Виктор Орбан призвал к "контактам" с Россией. Он обвинил Европейский Союз в том, что он "влез в войну".

Венгерский политик призвал к изменению стратегии в отношениях с Москвой.

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Выступление Виктора Орбана

Виктор Орбан во время своего выступления заявил, что Украина не сможет победить в войне. На этот раз венгерский премьер снова попытался выступить "голубем мира". При этом он уже традиционно раскритиковал президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Ситуация такова, что на поле боя Украина проигрывает. А вы делаете вид, что этого не происходит. Благодаря, в частности, главе Еврокомиссии Евросоюз бездумно, на основе ложного прогноза и с ложной стратегией, влез в войну. Если мы хотим победы, проигрышную стратегию надо менять,

– заявил Орбан.

К слову, сегодня издание Politico выпустило материал, в котором утверждается, что Виктор Орбан может заблокировать кредит для Украины, чтобы помочь Дональду Трампу избежать обязательств в случае его победы на выборах. Это позволит республиканцу выкрутиться из 50-миллиардного займа, который США, ЕС и лидеры G7 предложили Украине для борьбы с Россией.