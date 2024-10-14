Угорський політик закликав до зміни стратегії щодо відносин з Москвою.

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Виступ Віктора Орбана

Віктор Орбан під час свого виступу заявив, що Україна не зможе перемогти у війні. Цього разу угорський прем'єр знову спробував виступити "голубом миру". При цьому він вже традиційно розкритикував президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Ситуація така, що на полі бою Україна програє. А ви робите вигляд, що цього не відбувається. Завдяки, зокрема, голові Єврокомісії Євросоюз бездумно, на основі хибного прогнозу і з хибною стратегією, вліз у війну. Якщо ми хочемо перемоги, програшну стратегію треба змінювати,

– заявив Орбан.

До слова, сьогодні видання Politico випустило матеріал, у якому стверджується, що Віктор Орбан може заблокувати кредит для України, щоб допомогти Дональду Трампу уникнути зобов'язань у разі його перемоги на виборах. Це дасть змогу республіканцю викрутитися з 50-мільярдної позики, яку США, ЄС і лідери G7 запропонували Україні для боротьби з Росією.