"Лично уничтожил более 500 россиян": на войне погиб оператор БпЛА Виктор Стельмах

Война продолжает забирать лучших сыновей и дочерей Украины. Так, 18 октября на Покровском направлении погиб один из лучших операторов беспилотников Виктор Стельмах.

Об этом сообщили на странице 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

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Гибель Виктора Стельмаха на войне

Он пошел защищать страну с первых дней большой войны. Сначала в пехоте, впоследствии начал летать на дронах. Стоял у истоков создания подразделения Шершни Довбуша. Стал лучшим в своем деле, учил других,

– написали в бригаде.

Там собратья Виктора рассказали, что военный уволился из армии, но долго не смог без своих и вернулся обратно. Павший Герой считал, что должен бороться с несправедливостью и жестокостью, которую Россия принесла на украинскую землю.

"Уничтожил не одну сотню оккупантов. А вчера (18 октября – 24 Канал) его не стало", – сообщили в бригаде.

Также к посту бойцы прикрепили сюжет УП об отражении наступления россиян на линии Купянск - Лиман со стороны Луганской области, опубликованного в сентябре 2023 года. Главным героем видео был Виктор Стельмах.

Свое слово о гибели побратима высказал и командир роты ударных БпЛА 68-й ОЕБр Андрей Онистрат. По его словам, Стельмах пришел на войну "пешком из Ровенской области" и вместе с ним задумал и создал подразделение Шершни Довбуша.

"У него была настоящая жажда войны. Это был храбрый патриот. По настоящему храбрый! Он лично уничтожил более 500 ра**стов. Всегда, когда я представлял его кому-то, говорил - если бы все воевали как Саба, мы бы войну уже давно выиграли", – отметил Онистрат.