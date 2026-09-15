Об экстрадиции сообщили Закарпатская областная прокуратура и Нацполиция.

Что известно об экстрадиции и аресте Медведя?

В июле 2023 года полицейские заочно сообщили чиновнику о подозрении, поскольку он уехал в командировку за границу и не вернулся.

Обратите внимание! По данным УП, речь идет об экс-мэре Рахова Викторе Медведе.

Впоследствии Медведь был объявлен в международный розыск через Интерпол.

10 сентября 2026 года экс-мэра Рахова экстрадировали из Румынии.

После этого суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но предоставил возможность выйти под залог в размере примерно 333 тысяч гривен.

По информации прокуратуры, подозреваемый уже уплатил эту сумму.

Прокуратура планирует подать апелляцию, поскольку считает размер залога недостаточным.

Прокуроры отмечают, что такая сумма не гарантирует надлежащего поведения подозреваемого, учитывая, что ранее он уже пытался уклониться от правосудия.

По данным следствия, мужчину дважды задерживали в странах ЕС.

В конце 2025 года его задержали в Чехии и обязали оставаться на территории страны.

Впоследствии он выехал в Румынию, где его уже задержали повторно.

Задержание Медведя / Фото полиция, прокуратура

Следствие считает, что бывший мэр был причастен к схеме завышения стоимости работ при строительстве реабилитационно-оздоровительного центра.

Документы свидетельствовали о полном выполнении работ, однако экспертиза выявила завышенные объемы и стоимость фактически выполненных работ.

Медведя подозревают в растрате чужого имущества с использованием служебного положения, совершенной по предварительному сговору группой лиц, а также в служебном подлоге.

По этим статьям предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы. Также суд может лишить обвиняемого права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью на срок до 3 лет.