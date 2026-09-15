Про екстрадицію повідомили Закарпатська обласна прокуратура та Нацполіція.

Що відомо про екстрадицію та арешт Медвідя?

У липні 2023 року поліціянти заочно повідомили посадовцю про підозру, оскільки він виїхав у відрядження за кордон та не повернувся.

Зверніть увагу! За даними УП, йдеться про ексмера Рахова Віктора Медвідя.

Згодом Медвідь був оголошений у міжнародний розшук через Інтерпол.

10 вересня 2026 року ексмера Рахова екстрадували з Румунії.

Після цього суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але надав можливість вийти під заставу приблизно 333 тисячі гривень.

За інформацією прокуратури, підозрюваний уже сплатив цю суму.

Прокуратура планує подати апеляцію, оскільки вважає розмір застави недостатнім.

Прокурори наголошують, що така сума не гарантує належної поведінки підозрюваного, зважаючи на те, що раніше він уже намагався уникнути правосуддя.

За даними слідства, чоловіка двічі затримували в країнах ЄС.

Наприкінці 2025 року його затримали в Чехії та зобов'язали залишатися на території країни.

Згодом він виїхав до Румунії, де його вже затримали повторно.

Затримання Медвідя / Фото поліція, прокуратура

Слідство вважає, що колишній мер був причетний до схеми із завищенням вартості робіт під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру.

Документи свідчили про повне виконання робіт, однак експертиза виявила завищені обсяги та вартість фактично виконаних робіт.

Медвідя підозрюють у розтраті чужого майна із використанням службового становища, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а також у службовому підробленні.

За цими статтями передбачене покарання до 8 років ув'язнення. Також суд може позбавити обвинуваченого права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю на строк до 3 років.