"Это уже становится проблемой": как пропагандистка Альбац могла попасть в Украину
Источник:Наталья Лигачева
Российская пропагандистка Виктория Альбац, ранее выражавшая поддержку российской армии в войне против Украины, въехала на территорию нашего государства по паспорту гражданки Израиля.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила шеф-редактор интернет-издания "Детектор медиа" Наталья Лигачева.
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По ее словам, Альбац пересекла украинскую границу не по российскому паспорту, а по паспорту гражданки Израиля. Кроме того, никакой информации о запрете въезда Альбац в Украину правоохранители не получали.
Источники журналистки отметили, что это становится проблемой.
Россияне получают внж, паспорта, гражданство других стран и едут к нам. Надо проблему решать на государственном уровне. Не надо, безусловно, запрещать въезд кому-либо из России. Но фильтр даже вне механизма санкций, вероятно, нужен,
– написала журналистка Наталья Лигачева.
Альбац спокойно путешествует по украинским городам
Еще 7 марта Евгения Альбац сообщила у себя в соцсетях, что прибыла в Хмельницкий. После этого она побывала в Виннице и Киеве, а в воскресенье 12 марта уже публиковала фото из Одессы.
Она запостила фото с места прилетов в Киеве, что категорически запрещено, и написала "бахнуло знатно".
Евгения Альбац отметилась неоднозначными высказываниями по поводу войны, в частности косвенно выражая поддержку российским военным. Так, в сентябре 2022 года она возмущалась недостаточной укомплектованностью российской армии, называя злоупотребление российских чиновников в обеспечении армии "за пределом добра и зла".
А в марте 2023 года во время обсуждения войны России против Украины она прямо заявила, что "остается, к сожалению или к счастью, лояльной своему флагу", поэтому "не может желать разгрома российской армии".
Кратко о российской пропагандистке
- Евгения Альбац – российская журналистка, ранее являвшаяся главным редактором российского политического журнала The New Times.
- До закрытия в феврале 2022 года радиостанция "Эхо Москвы" вела авторскую передачу "Полный Альбац". Сейчас развивает свой ютуб-канал.
- 29 июля 2022 года министерство юстиции России внесло Альбац в реестр "СМИ – иностранных агентов". В сентябре 2022 года Альбац объявила, что переезжает из России в США, где планировала преподавать в Нью-Йоркском университете.