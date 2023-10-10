Из Бучи уехала в Иерусалим: украинка говорит, что устала бежать от войны

Война на Ближнем Востоке продолжается. Многие замечают, что она очень похожа на войну России против Украины.

И рядовые люди, и эксперты замечают сходство действий ХАМАС и россиян. Это наталкивает на мысль, что авторы обеих военных операций одни и те же.

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Что говорят украинки из Израиля о войне

Виктория Друзенко пережила российскую оккупацию в Буче и уехала в Иерусалим. По ее словам, то, что происходило в пригородах Киева (Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле, Иванкове), очень похоже на то, что произошло в Израиле.

Сценарий повторяется. Такое впечатление, будто сценаристы одни и те же,

– уверенно говорит она.

Женщина не хочет уезжать из Израиля – устала бежать от войны. Она считает, что будет полезнее на Ближнем Востоке, где будет помогать беженцам из Украины.

Женщины, давшие комментарий журналистам / Фото "Радио Свобода"

Саша Гин – украинка в Холоне. Это город на Средиземноморском побережье к югу от Тель-Авива.

Для меня это было очень сложно, ведь я так же проснулась в Харькове 24 февраля 2022 года. Очень сильные флешбеки,

– делится Саша.

Холон на карте Израиля

Анна и ее семья надеются уехать из Газы. После обстрела ЦАХАЛом их района люди живут в другом. Она говорит, что должен быть зеленый коридор, чтобы выехать в Египет, и надеется на помощь посольства.

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Журналисты "Радио Свобода" отмечают, что украинские дипломаты готовят чартерный рейс в Молдову. Из-за войны в Украине прямые рейсы невозможны.

Екатерина Сенченко – украинка в Нагарии, городе в Северном округе Израиля. Оттуда достаточно далеко до Тель-Авива и Сектора Газа, а ближайший большой город – Хайфа. Впрочем, и там готовятся к войне.

ХАМАС не может нам навредить, но у нас здесь прямо под боком Ливан, где есть "Хезболла",

– говорит Екатерина.

И действительно: Нагария прямо к югу от Ливана. Обстрелов в этом районе нет, но люди понимают, что война может прийти и к ним. Все бомбоубежища открыты.

Нагария на карте Израиля

Страшные параллели