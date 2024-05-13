Нуланд отказалась говорить о возможной победе Украины с восстановлением территорий
Источник:Meduza
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд рассказала о видении США окончания войны в Украине. По ее мнению, все будет решать сильная переговорная позиция Украины, которой мы пока не достигли.
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд не стала отвечать, считают ли в Вашингтоне возможной такую победу Украины, при которой она вернет все оккупированные территории.
Смотрите также Новый план Трампа по войне в Украине: какой главный недостаток
Когда вести переговоры должна решать Украина
По мнению Нуланд, именно Украина должна решать, когда начинать и начинать ли вообще переговоры с Россией о мире. Помощь же США предоставили и учитывая высокие ставки не только для Украины, но и для США.
Пока, отмечает заместитель госсекретаря США, подход России к переговорам выглядит так: "Что мое – мое, а что ваше – это обсудим". Поэтому цель американской стратегии сейчас – так подготовить Киев в военном, экономическом и политическом отношении, чтобы он смог начать договариваться с позиции силы. Чтобы Путин и его военачальники поняли, что эта война для них проигрышная и пришло время наконец прийти к согласию.
Границы 1991 года – не ко времени
Когда Нуланд попросили уточнить, означают ли ее слова, что границы 1991 года для Украины пока недостижимы – она ответила, что все войны заканчиваются переговорами, и это задача Украины решать, какие у нее цели по территориям.
Однако сейчас Киев недостаточно сильный, чтобы начинать договариваться. Мы хотим, чтобы Путин убрался с каждого квадратного километра украинской земли. Но пока Украина не стала достаточно сильной, мы не знаем, насколько это возможно,
– добавила Виктория Нуланд.
Впрочем, заместитель госсекретаря США подчеркнула, что Банковой стоит относиться с большой опаской к переговорам с Россией, зная, на какую ложь способен Путин. Все потенциальные будущие договоренности должны быть такими, что обеспечат сильную, независимую, демократическую, экономически жизнеспособную Украину, и нужны гарантии, что глава Кремля через некоторое время не вернется с новой войной.
Часть нового пакета помощи, по словам Нуланд, как раз и направлена на долгосрочное укрепление ВСУ, чтобы при возможной паузе в боевых действиях у Путина не было соблазна готовиться к новому нападению. Российский диктатор, по ее мнению, не хочет честных переговоров, ему нужен только управляемый президент, как Янукович, который отдаст все территории Украины под разграбление и российские военные базы.
Мирная конференция в Швейцарии и перспективы
- 15 – 16 мая в Швейцарии пройдет первый Саммит мира по войне в Украине. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, нет смысла иметь Россию за столом переговоров, если вы не можете гарантировать, что они будут действовать добросовестно.
- По словам министра, есть только два способа заставить Россию соблюдать соглашения и обещания. Первый – это успех на поле боя, а второй – наличие коалиции стран, которые разделяют одинаковые принципы и одинаковые подходы.
- Впрочем, председатель КНР Си Цзиньпинь говорит, что его страна готова поддержать мирную конференцию только при условии, что в ней будет участвовать Россия. Он хочет, чтобы между Украиной и Россией были "равные условия".
- На саммите мира, по словам Зеленского, по словам Зеленского рассмотрят такие вопросы, как энергетическая безопасность, ядерная безопасность, вопросы свободного судоходства и неблокирования Черного и Азовского морей. Кроме того, должны быть вынесены вопросы обмена, то есть гуманитарный трек, в который входит два подвопроса, – это обмен всех на всех и возвращение украинских детей, которые были силой депортированы в Россию.