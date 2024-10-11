В США отреагировали на гибель журналистки Рощиной в российском плену

В четверг, 10 октября, стало известно о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену. На трагическую новость отреагировали в США.

В частности, Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала гибель украинской медийщицы. Так, дипломат опубликовала соответствующий пост на странице в социальной сети Х.

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В Посольстве США отреагировали на гибель журналистки

Посол США в Украине Бриджит Бринк написала, что "глубоко встревожена" известием о гибели Виктории Рощиной.

Ее трагическая смерть привлекает внимание к тому, что в России продолжаются похищения и заключения медийщиков, вопиющее наступление на независимые СМИ и правду. Россия будет отвечать за это,

– написала посол.

Напомним, что в четверг, 10 октября, 2024 года в сети появилась информация, что украинская журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену. Вечером этого дня эту информацию официально подтвердили.

Заметим, что представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что Виктория Рощина была в списках на обмен и уже в ближайшее время должна была вернуться на Родину.