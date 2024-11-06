В прошлом году Спарц заявила, что не планирует баллотироваться снова. Однако передумала за несколько дней до окончания срока подачи документов, передает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

Смотрите также Впервые за 4 года: республиканцы взяли большинство в Сенате США, – СМИ

Какие политические приоритеты программы Виктории Спарц

Республиканка Виктория Спарц соревновалась против демократки Деборы Пикетт, которая в прошлом служила в армии США. Кроме Пикетт, в бюллетене также были либертарианец Лаури Шиллингс и независимый кандидат Робби Слотер.

На официальной странице кампании Спарц информируют, что она получила поддержку от американских ассоциаций владельцев оружия, противников абортов и малого бизнеса.

В приоритеты программы республиканки входят защита прав владельцев оружия, сокращение государственных расходов, усиление миграционной политики и безопасности на южной границе США. А также сохранение сильной армии, реформы в образовании, прозрачность правительства и уменьшение регуляции для бизнеса.

На этих выборах американцы полностью выбирают Палату представителей США и часть Сената.

Виктория Спарц является уроженкой Украины. Ранее она активно выступала в поддержку страны, однако впоследствии заявила, что сейчас меньше сосредотачивается на этом. Депутат не поддержала принятый Сенатом пакет, включавший 60 миллиардов долларов на помощь Украине.

5 ноября в США начались президентские выборы. Предварительно, побеждает Дональд Трамп. Республиканец поблагодарил за поддержку свою жену Меланию и детей, а также поздравил Джей Ди Венса с тем, что он станет вице-президентом.