Как Спартц продолжила дело "виновника" потери ВСУ Лисичанска и Северодонецка

Я тоже посмотрел легендарное интервью Спартц для "Украинской правды". Что я могу сказать, за всю свою жизнь я пока не видел столь провального интервью.

Много шума из ничего

Когда мы говорим о "провале" во время интервью, то, как правило, имеем в виду какие-то конкретные провальные моменты, но здесь – тотальный провал во всем.

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Она фактически признала, что совершенно не разбирается в теме, по которой взорвала "информационную бомбу", и вообще ни в чем в украинской политике не разбирается. При этом достала из ящика какие-то покрытые мхом пугалки, что "переданное в Украину оружие окажется где-то в Сирии", хотя никаких доказательств у него нет и вообще вопросом не интересовалась.

Мы увидели очень ограниченного в плане понимания Украины человека, и ему это простить гораздо труднее, чем любому другому конгрессмену. Потому что она все же здесь родилась и теперь использует этот факт для самопиара. Если хорошо подумать, то все то, что озвучивает Спартц, ничем не отличается принципиально от позиции, которую отстаивает сенатор-республиканец Рэнд Пол.

Заминки ценой в сотни жизней

Как тут не вспомнить блокирование сенатором Рэндом Полом пакета помощи для Украины на 40 миллиардов долларов в Конгрессе. Да и до того он был активным лоббистом интересов россии в США. В 2018 году Рэнд Пол передавал в москве послание Трампа путину. Кроме того, Рэнд Пол недавно заявлял, что конфликт с рф – это инфляция для простых американцев и экономический кризис и что нельзя жертвовать экономикой США ради Украины. А сама Украина "раньше была частью россии".

Однако одно дело, когда об этом говорит Рэнд Пол, давно известный "темными" контактами с россией, или Такер Карлсон – один из популярных правых публицистов, имеющий свою программу на FOX. Интересно, что у всех этих людей нарративы одни и те же: Украина – коррумпванная, поэтому помогать ей не нужно, противостояние с россией – не выгодно и т.д.

Но другое дело, когда что-то подобное озвучивает родившаяся в Украине Спартц. Факт украинского происхождения придает ее словам другой вес. Хотя продвигает она примерно те же нарративы.

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Очевидно, слушая Спартц, избиратель консервативного крыла республиканцев должен составить такое впечатление: Украина – коррумпирована, поэтому помогать ей не надо, Украине не надо давать оружие, потому что "неизвестно, где оно окажется", украинцы сами виноваты, потому что "сидят в кафе во время войны" и тому подобное.

И это все очень серьезно. Блокировка пакета помощи Рэндом Полом привела к задержке поставок в Украину американских систем залпового огня минимум на неделю – две. То есть в случае отсутствия блокирования Украина теоретически могла бы сохранить контроль над Северодонецком и Лисичанском, ведь именно после попадания на фронт американских систем залпового огня РФ взяла "тактическую паузу" в войне. Если бы не блокировка Рэнда Пола, эта "тактическая пауза" могла возникнуть у россиян не в первой декаде июля, а в середине июня.

Поэтому операция с участием Спартц имела смысл. Украинка "разоблачает" Украину. Это подрывает доверие к помощи администрации Байдена. В США успешно продвигается нарратив, что "Байден и демократы виноваты в войне", потому что "поддерживали коррумпированную Украину", и теперь за это платят американцы ценами на горючее.

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Все скрытое стало явным

Одна проблема – казус исполнителя. Спартц как ничего в новой Украине не понимала, так ничего и не выучила. Нахваталась из "третьих рук" тезисов, повторяет их, и говорит, что ей все это не интересно, потому что ее избиратель – в США. Поэтому, по большому счету, интервью "Украинской правде" "кейс Спартц" закрывает. Потому что говорить здесь уже не о чем.

Типичная информационная спецоперация с целью использования Украины в американской политической борьбе, которая может иметь негативные последствия для украинского противостояния агрессии со стороны кремля. Нет, я понимаю, что отечественные фанатики будут продолжать бубнить о Спартц как о "героине", но фанатики они на то и фанатики, чтобы видеть лишь то, что хотят видеть. Остальным все понятно.

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