Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BespaLOVmedia.

Важно На Буковине 27-летнюю девушку до смерти забил ее 18-летний парень, – СМИ

Что известно о парне, который до смерти забил Викторию Тоненчук

Близкая подруга погибшей Елизавета рассказала, что 27-летняя Виктория Тоненчук в августе 2024 года начала встречаться с 18-летним Юрием. По словам подруги, сначала она считала, что ничего серьезного из этих отношений не будет, но уважала выбор подруги.

Однако со временем, начали появляться тревожные звоночки. Елизавета рассказала, что часто встречалась с Викторией, чтобы отдохнуть вместе. Со временем на встречи девушка начала приходить с синяками, а парень при других мог проявлять к ней агрессию, грубо вел себя, мог дернуть за руку и тому подобное. Самым серьезным сигналом, после которого подруга забила тревогу, стали синяки на лице.

По словам Елизаветы, у ее племянницы был день рождения и Виктория пришла поздравить ее. Именно тогда подруга увидела серьезные следы избиения на лице.

Когда я у нее спросила, то она четко ответила – это сделал Юра. Они ссорились, якобы "немножко подрались" и тогда у нас с Викой состоялся серьезный разговор, что так не ок,

– вспомнила подруга.

На новогодние праздники из-за ревности Юрия впервые серьезно избил Викторию, после чего за дело взялась полиция. Однако тогда девушка не хотела серьезной огласки дела, хотя уже тогда друзья настаивали на этом.

Кроме того, Елизавета предположила, что любовь парня к ее подруге была нездоровой. Она намекнула, что парень постоянно проверял телефон Виктории, читал переписку и тому подобное.

Сейчас парню Виктории Тоненчук был объявлен в розыск по подозрению в умышленном тяжком телесном повреждении, что привело к смерти. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.