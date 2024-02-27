УПЦ аннулировала награду военного из-за ориентации: в сети массово отказываются от отличий
Источник:УПЦ КП
Украинская православная церковь Киевского патриархата аннулировала награду военному Виктору Пилипенко из-за его принадлежности к ЛГБТ-сообществу. В поддержку бойца в сети начали массово отказываться от своих наград другие защитники Украины.
Святейший Патриарх Филарет 8 февраля вручил награду “За жертвенность и любовь к Украине” личному составу медицинского пункта 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных. В частности, награду получил и военный Виктор Пилипенко, который откровенно заявляет о своей гомосексуальной ориентации.
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Аннулирование из-за гомосексуальности
Виктор Пилипенко после получения награды от Патриарха поделился в соцсетях фото медали и отметил, что это якобы означает изменение УПЦ КП своей позиции в отношении ЛГБТ-сообщества.
Награда, которую вручил военному Филарет / фото Виктора Пилипенко
Церковь отреагировала на сообщение военного и аннулировала его награду "из-за греховных предпочтений". Оказалось, что Филарет не знал, что военный позиционирует себя как открытого гея.
Мы благодарим воина Виктора Пилипенко за его военные заслуги, но не разделяем его греховных предпочтений и агитацию ЛГБТ. Сообщаем, что ввиду открытой пропаганды греховной идеологии и отрицания существования Бога, считать церковную награду Виктору Пилипенко от 08.02.2024 г. указ № 27468 – аннулированной,
– сообщили в УПЦ КП.
Церковь заявила, что сообщение Пилипенко – это "откровенная манипуляция и ложь". Церковнослужащие в очередной раз подчеркнули, что занимают принципиальную негативную позицию в отношении ЛГБТ-сообщества и назвали это "грехом".
Сам Виктор Пилипенко после публикации позиции УПЦ КП отметил, что признает только награды от народа Украины, которому он давал присягу.
Я даже написал слова благодарности Филарету, наивно представляя себе, что он сознательно меня наградил и показал своим коллегам христианский, бесспорно благородный жест-указатель к примирению и взаимному уважению к геям, атеистам, людям других верований,
– написал военный.
Флешмоб в сети
Военные в сети справедливо начали возмущаться такому шагу со стороны Украинской церкви. Военные и волонтеры публично и массово отказываются от награды "За жертвенность и любовь к Украине" из-за поступка церкви.
Ваши античеловеческие взгляды мне противны, а ваше погремушки, которое вы раздаете, а потом отбираете – ничего не стоит. Швырну вам эту игрушку под ноги в следующий мой возврат со службы в Киев,
– написал военный Илья Кротенко.
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Общество и ЛГБТ
- Отметим, что совсем недавно – 15 февраля, первая православная страна легализовала однополые браки. Речь идет о Греции. В общем это уже 16 страна в ЕС, которая приняла закон о равенстве браков. Прежде чем приняли закон, в стране провели общественный опрос. Большинство поддержало легализацию однополых браков.
- Ранее Ватикан разрешил благословлять однополые пары. В то же время такое благословение не означает ни брака, ни венчания. В "вечном учении Церкви о браке" нет места для ЛГБТ, и благословение для них не должно быть даже отдаленно похожим на брачные ритуалы.
- В то же время в России запретили ЛГБТ, назвав его экстремистским движением. Активисты, которые отстаивают свои права, могут попасть за решетку на 10 лет.