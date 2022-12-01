Это святые места, исторически принадлежащие Украине. В этом контексте будет многое зависеть от самой церкви. Об этом 24 каналу сказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филиппович.

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Критика, звучащая из моих уст и уст экспертов не означает, что на церкви поставили крест, все пойдут на нее с вилами, все позакрывают, всех поотправляют,

– отмечает религиовед.

Нужен диалог

Филиппович убеждена, что нужно говорить, но этот процесс должен быть результативным и продуктивным. Нет смысла собираться, чтобы просто пожать руки или посмотреть в глаза друг другу.

"Там есть проблемы, которые нужно в результате длинного разговора выяснять", – отмечает доктор философских наук. По ее мнению, речь может идти о двусторонних переговорах государства и руководства этой церкви. Кроме того, можно пригласить участников конфликта между ПЦУ и УПЦ МП, а также – психолога.

"Я не беру даже канонический или коллегиальный уровень, а даже чисто психологический. Они по-человечески просто друг друга не принимают. Одни считают, что другие – выскочки и раскольники, а они, что те – железобетонные ортодоксы, которые не видят происходящих изменений вокруг", – объясняет Филиппович.

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