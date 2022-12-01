Водночас лавра – це святе місце, що історично належить Україні. В цьому контексті багато що залежатиме від самої церкви. Про це 24 каналу сказала релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович.
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Критика, яка звучить з моїх вуст та вуст експертів не означає, що на церкві поставили хрест, усі підуть на неї з вилами, усе позакривають, усіх повідправляють,
– відзначає релігієзнавиця.
Потрібен діалог
Филипович переконана, що потрібно розмовляти, але цей процес має бути результативним та продуктивним. Немає сенсу збиратися, щоб просто потиснути руки або подивитися в очі одне одному.
"Там є проблеми, які потрібно в результаті тривалої розмови з'ясовувати", – зауважує доктор філософських наук. На її думку, може йтися про двосторонні перемовини держави та керівництва цієї церкви. Крім того, можна запросити учасників конфлікту між ПЦУ та УПЦ МП, а також – психолога.
"Я не беру навіть канонічний чи колегіальний рівень, а навіть чисто психологічний. Вони по-людськи просто одне одного не приймають. Одні вважають, що інші – вискочки та розкольники, а вони, що ті – залізобетонні ортодокси, які не бачать змін, що відбуваються навколо", – пояснює Филипович.
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Скандал у Києво-Печерській лаврі: що відомо
- Довкола Києво-Печерської лаври постійно спалахують нові скандали. Нещодавно у храмі молилися за Росію та окупантів.
- У мережі оприлюднили відео, на якому чути, як хор виконує відверто проросійські пісні. За словами намісника лаври Павла, священника, який вів молебень, відсторонили.
- Після інциденту проти Києво-Печерської лаври відкрили кримінальне провадження. Усі матеріалі з доказами відправили на експертизу.
- 22 листопада правоохоронці завітали до установи з обшуками. В СБУ зауважили, що операція відбувається у рамках протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій країні.
- Як наголошує генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун, держава-агресорка завжди використовувала церкву як форпост Росії у певних регіонах України. Саме тому це псевдорелігійне угрупування має бути заборонене.