Оккупанты хотели и пытались зайти в Вильчу на Харьковщине, – Трегубов

Войско Кремля не покидает намерения захватить территории Украины. Российская армия пыталась зайти в Вильчу на севере Харьковской области.

Об этом Суспільне Харків 25 декабря рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, информирует 24 Канал.

Смотрите также Россия бросила около 10 подразделений для "взятия" Мирнограда: какая ситуация в городе

Что известно о попытке врага зайти в Вильчу?

Захватчики пытались зайти в Вильчу Волчанской общины и инфильтрироваться, но оккупантов удалось разбить.

Они (россияне – 24 Канал) пытались войти в Вильчу, так, были попытки непосредственной инфильтрации, но сейчас с мест приходят доклады, что удалось их там разбить, что удалось удержать непосредственно населенный пункт. По крайней мере, активного присутствия россиян в нем нет,

– рассказал Трегубов.

По его словам, россияне уже отчитались о Вильче, что якобы взяли ее. Трегубов отметил, что та же история, примерно, что со "взятием" Купянска. Он добавил, что оккупанты очень активно пытались и сунули туда и очень большое количество людей потеряли в попытке этого продвижения.

"Надо понимать, что именно Волчанское направление, он объективно сейчас сложный, потому что там трудно держать оборону в полностью разрушенном Волчанске. Плюс россияне пытаются обходить сам город и заходить с других сторон", – объяснил Виктор Трегубов.

Ситуация на фронте: последние новости