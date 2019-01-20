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      Вилкула официально выдвинули кандидатом в президенты Украины

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      Вилкула официально выдвинули кандидатом в президенты Украины
      Вилкула официально выдвинули кандидатом в президенты Украины / Opposition.com.ua

      В воскресенье, 20 января, в Запорожье участники форума "За мир и развитие" выдвинули народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных сил на президентских выборах.

      Официальный сайт партии "Оппозиционный блок" сообщает, что Вилкул акцентировал внимание на четырех шагах, которые должны привести Украину к успеху, и на которых должна сосредоточиться власть сразу после президентских выборов: мир, новая Конституция, экономический рост и социально ощутимые результаты экономического развития.

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      Выступающие на форуме поддержали позицию А. Вилкула, отметив, что именно он является реальным кандидатом от оппозиционных сил, который обладает необходимыми качествами характера, знаниями и опытом, способными объединить граждан и привести Украину к успеху,
      – говорится в сообщении партии.

      Напомним, первый тур голосования за будущего президента Украины состоится 31 марта. Его официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если будет решение о проведении второго тура президентских выборов, то он состоится 21 апреля.

      По состоянию на сегодня документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины подали 12 человек. Десятерых из них ЦИК зарегистрировала.

      Кроме Вилкула, 20 января в президенты выдвинули экс-журналиста Дмитрия Гнапа от партии "Сила людей", и главу Социалистической партии Украины Илью Киву – соответственно от СПУ.

      Что известно об Александре Вилкуле? Украинский политик, член партии "Оппозиционный блок" (в прошлом Партия регионов), экс-депутат Днепропетровского облсовета, сын городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула. По образованию – горный инженер.

      С 2003 года стал гендиректором ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат".

      В 2004-2006 годах был гендиректором ОАО "Северный горно-обогатительный комбинат".

      С ноября 2005 года был председателем Криворожской городской организации Партии регионов. В 2006-2007 годах был нардепом Украины от Партии регионов. В Раде был заместителем председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

      С 2007 по 2010 год второй раз был нардепом от Партии регионов. Сложил депутатские полномочия 16 апреля 2010 года, после чего (до 2012 года) был главой Днепропетровской облгосадминистрации. С декабря 2012 по январь 2014 года – вице-премьер-министр Украины.

      Вилкул смог стать нардепом и в третий раз – в 2014 году. Был избран от партии "Оппозиционный блок" и стал членом Комитета по вопросам евроинтеграции.

      Вилкул акцентирует внимание на прекращении войны путем переговоров с Москвой, поддерживает русскую церковь, манипулирует настроениями жителей промышленных районов на востоке и юге, напоминая им об "успехах" режима Януковича, критикуя Революцию Достоинства.

      В какие скандалы попадал Вилкул:

      – Во время Евромайдана днепропетровские бизнесмены Геннадий Корбан и Борис Филатов, которым принадлежит торговый центр "Пассаж" в Днепре, вынуждены были выехать из страны из-за давления. Они прямо обвинили Вилкула в своем преследовании.
      Активисты Евромайдана обвиняли Вилкула в организации "титушек" для борьбы с демонстрантами в поддержку Евромайдана в Днепропетровске.
      Во время местных выборов 2015 года Вилкул обвинялся в подкупе избирателей.
      Осенью 2016 года нардеп Владимир Парасюк устроил драку с Вилкулом, после чего повредил машину последнего.

      Теги: Новости Украины Новости политики Оппозиционный блок Выборы Президента 2019 Александр Вилкул
      Источник: 24 канал
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