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      Социалистическая партия Украины выдвинула Киву кандидатом в президенты: что о нем известно

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      Социалистическая партия Украины выдвинула Киву кандидатом в президенты
      Социалистическая партия Украины выдвинула Киву кандидатом в президенты / Пресс-служба СПУ

      В воскресенье, 20 января, Социалистическая партия Украины выдвинула своего председателя Илью Киву кандидатом в президенты на выборах 2019 года. Такое решение СПУ приняла на съезде в Киеве.

      На Facebook-странице Кивы опубликована видеозапись его выступления, во время которого политик сказал: "Это важный шаг – мы возвращаемся в большую политику после 10 лет пребывания в забвении".

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      Полтора года назад стояла задача поднять СПУ с колен и возродить. Первые шаги мы сделали, возрождены первичные организации. Мы стали участниками избирательного процесса. Важно, чтобы присутствие партии сегодня было в большой политике,
      – сказал Кива.

      Он добавил, что участие в выборах президента является первым этапом, который СПУ ставит перед собой. Вторым этапом политик назвал выборы в Верховную Раду, а третьим – возвращение к Социалистическому интернационалу и восстановление позиций в Европейской социалистической партии.

      Смотрите видео, на котором Кива комментирует свое выдвижение в президенты:

      Напомним, в Украине продолжается первый этап избирательной кампании – кандидаты в президенты подают свои документы в Центральную избирательную комиссию. Среди уже зарегистрированных кандидатов в президенты – 10 политиков.

      31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если примут решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

      Что известно про Илью Киву? Украинский общественный деятель, государственный служащий, политик, полицейский. По специальности – педагог-психолог, магистр по специальности "правоведение". Председатель Социалистической партии Украины, председатель профсоюзов МВД, экс-советник главы МВД Арсена Авакова, президент Всеукраинской национальной федерации дворового футбола. В 2014-2015 годах участвовал в проведении АТО на Донбассе, экс-руководитель департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины. Некоторое время руководил полтавским центром Правого сектора".

      В апреле 2016 года Киву уволили с должности руководителя департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. В июле 2017 года на съезде Социалистической партии Украины был избран ее председателем.

      Скандалы, в которые попадал Кива:

      Во время работы заместителем начальника Управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области Кива был обвинен во взяточничестве и получил судебный приговор, однако в следующем году был амнистирован.

      Аваков назначил Киву командиром батальона патрульной службы милиции особого назначения "Полтавщина". Однако в результате протеста бойцов батальона Киву уволили с должности, а батальон расформировали.

      Согласно закону, после создания в Украине полиции вместо милиции, все ее сотрудники должны были пройти переаттестацию, однако Кива отказался это делать.

      В октябре 2018 года Кива в присутствии правоохранителей угрожал расправой общественному активисту Сергею Стерненко. Кроме того, Кива обвинил погибшую после нападения с кислотой советника Мэра Херсона Екатерину Гандзюк в расхищении городского бюджета.

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Социалистическая партия СПУ Илья Кива
      Источник: 24 канал
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