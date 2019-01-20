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      Вілкула офіційно висунули кандидатом у президенти України

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      Вілкула офіційно висунули кандидатом у президенти України
      Вілкула офіційно висунули кандидатом у президенти України / Opposition.com.ua

      У неділю, 20 січня, у Запоріжжі учасники форуму "За мир і розвиток" висунули народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула як єдиного кандидата від опозиційних сил на президентських виборах.

      Офіційний сайт партії "Опозиційний блок" повідомляє, Вілкул акцентував увагу на чотирьох кроки, які повинні привести Україну до успіху, і на яких повинна зосередитися влада відразу після президентських виборів: мир, нова Конституція, економічне зростання і соціально відчутні результати економічного розвитку.

      Читайте також: Кремлівські ставленики на виборах президента-2019: хто вони та які в них шанси

      Виступаючі на форумі підтримали позицію О. Вілкула, зазначивши, що саме він є реальним кандидатом від опозиційних сил, що володіє необхідними якостями характеру, знаннями і досвідом, здатними об'єднати громадян і привести Україну до успіху,
      – мовиться у повідомленні партії.

      Нагадаємо, перший тур голосування за майбутнього президента України відбудеться 31 березня. Його офіційні результати повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде рішення про проведення другого туру президентських виборів, то він відбудеться 21 квітня.

      Станом на сьогодні документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України подали 12 осіб. Десятьох із них ЦВК зареєструвала.

      Окрім Вілкула, 20 січня у президенти висунули екс-журналіста Дмитра Гнапа від партії "Сила людей", та голову Соціалістичної партії України Іллю Киву – відповідно від СПУ.

      Що відомо про Олександра Вілкула? Український політик, член партії "Опозиційний блок" (у минулому Партія регіонів), екс-депутат Дніпропетровської облради, син міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула. За освітою – гірничий інженер.

      З 2003 року став гендиректором ВАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат". У 2004-2006 роках був гендиректором ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат".

      З листопада 2005 року був головою Криворізької міської організації Партії регіонів. У 2006-2007 роках був нардепом України від Партії регіонів. У Раді був заступником голови Комітету з питань промислової i регуляторної політики та підприємництва.

      З 20017 по 2010 рік вдруге був нардепом від Партії регіонів. Склав депутатські повноваження 16 квітня 2010 року, після чого (до 2012 року) був головою Дніпропетровської облдержадміністрації. З грудня 2012 по січень 2014 року – віце-прем'єр-міністр України.

      Вілкул зміг стати нардепом і втретє – у 2014 році. Був обраний від партії "Опозиційний блок" та став членом Комітету з питань євроінтеграції.

      Вілкул акцентує увагу на припиненні війни шляхом перегорів із Москвою, підтримує російську церкву, маніпулює настроями жителів промислових районів на сході і півдні, нагадуючи їм про "успіхи" режиму Януковича, критикуючи Революцію Гідності.

      У які скандали потрапляв Вілкул:

      Під час Євромайдану дніпропетровські бізнесмени Геннадій Корбан і Борис Філатов, яким належить торговий центр "Пасаж" у Дніпрі, змушені були виїхати з країни через тиск. Вони прямо звинуватили Вілкула у своєму переслідуванні.

      Активісти Євромайдану звинувачували Вілкула в організації "тітушок" для боротьби з демонстрантами на підтримку Євромайдану у Дніпропетровську.

      Під час місцевих виборів 2015 року Вілкул звинувачувався у підкупі виборців.

      Восени 2016 року нардеп Володимир Парасюк влаштував бійку з Вілкулом, після чого пошкодив машину останнього.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Олександр Вілкул Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
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