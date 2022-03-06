Обстрелы агрессора не прекращаются

Сообщается, что российский враг около 14 часов нанес массивный ракетный удар по аэропорту "Винница".

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Также в течение дня было горячо в Мариуполе и Ирпене, где не прекращались обстрелы агрессора.

Заметим, что 6 марта должна была состояться вторая попытка вывоза граждан из Мариуполя. Однако российские войска снова обстреляли гражданских.

Мариуполь находится под непрерывным обстрелом, из-за чего люди длительное время прячутся в подвалах. В городе – гуманитарная катастрофа.

Известно, что оккупанты оцепили северные окраины Киева. В частности, Ирпень и Бучу. Во время эвакуации из Ирпени погибли восемь человек.

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