Обстріли агресора не припиняються

Повідомляється, що російський ворог близько 14-ї години завдав масований ракетний удар по аеропорту "Вінниця".

До теми Міноборони Молдови категорично заперечує, що з Придністров'я запускали ракети

Також протягом дня гаряче було в Маріуполі, Ірені, де не припинялися обстріли агресора.

Зауважимо, що 6-го березня мала відбутися друга спроба вивезення цивільних з Маріуполя. Проте російські війська знову обстріляли цивільних.

Маріуполь перебуває під безперервним обстрілом, через що люди тривалий час ховають у підвалах. У місті гуманітарна катастрофа.

Відомо, що окупанти оточили північні околиці Києва. Зокрема, Ірпінь та Бучу.

Дивіться також "Русскій мір" пройшовся по помешканню родини в Ірпені: моторошне відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!