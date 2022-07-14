В Виннице задержали десятки человек: проверяют на причастность к корректировке обстрела

российские оккупанты 14 июля цинично ударили тремя ракетами по центру Винницы, когда там находилось много людей. После инцидента были задержаны десятки человек, среди которых, вероятно, может быть наводчик вражеского огня.

Задержанных проверяют и опрашивают полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом на выездном брифинге рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, передает 24 канал.

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Десятки людей проверяют на причастность к корректировке ракетных ударов по Виннице

Министр внутренних дел сообщил, что сразу после трагедии в Виннице 14 июля задержали несколько десятков человек. Они проходят опросы в органах Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

После этого (проверки задержанных – ред. 24 канал) можно будет что-то говорить. Таких данных, что есть конкретные наводчики, нет. Мы говорим о том виде ракет… Это не тот вид артиллерии, который наводится "в глаза", а наводится по координатам,

– отметил Монастырский.

Выездной брифинг Дениса Монастырского по ракетным ударам по Виннице: смотрите видео

Ракетный удар россиян по Виннице: что известно

В 10:46 14 июля появилась информация о взрывах в Виннице. Воздушная тревога в регионе была объявлена на полчаса раньше, в 10:13. Впоследствии "прилеты" по областному центру подтвердили должностные лица разных уровней.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в общей сложности россияне выпустили по Винницкой области 7 крылатых ракет типа "Калибр" из подводной лодки в Черном море. 4 из них не долетели до целей.

Стало известно, что три ракеты попали по центру Винницы, возле Дома быта "Юбилейный". На момент "прилета" там было много людей – всего за медицинской помощью обратилось по меньшей мере 115 пострадавших.

По состоянию на 18:00, к сожалению, известно о по меньшей мере 21 погибшем, среди них – 3 детей. Госпитализировали 54 человек, в тяжелом состоянии находятся 34 пострадавших. Разыскивают 39 пропавших без вести. Отмечается, что ударами повреждено более 50 зданий и более 40 автомобилей.

Обратите внимание – одна из российских ракет сначала была нацелена на другой город: смотрите видео