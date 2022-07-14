5 человек в критическом состоянии: в МВД рассказали о состоянии пострадавших в Виннице

В результате ракетного удара по Виннице предварительно погиб 21 человек. К врачам за помощью обратились более 100 человек, из них 5 пострадавших – в крайне тяжелом состоянии.

Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга в Виннице, сообщает 24 канал. Известно, что за медицинской помощью обратились 115 пострадавших.

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Более 50 пострадавших – в больницах

52 человека – госпитализированы, 34 из них – тяжелые. 5 пациентов – в критическом состоянии,

– объяснил Монастырский.

У большинства пострадавших – ожоги и взрыво-минные травмы. Все пострадавшие находятся в винницких больницах, медперсонала и необходимых препаратов и оборудования хватает. Также, говорит Монастырский, пока нет необходимости в пополнении запасов крови.

Около 40 человек – пока разыскивают

В полицию поступило около 40 заявлений о пропавших без вести. Министр отметил, что это количество больше, чем погибших, поскольку обращаются люди, которые не могут выйти на связь с близкими. Часть из тех, кого ищут, могут находиться в больницах.

По словам Дениса Монастырского, поисково-спасательную операцию и разбор завалов должны завершить к вечеру 14 июля.

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Ракетный удар по Виннице: что известно

Взрывы в Виннице прогремели около 10:40 – во время масштабной воздушной тревоги.

По Виннице запустили 4 ракеты с подводной лодки из Черного моря. По словам Дениса Монастырского, две из них сбила система ПВО.

Ракеты попали в гражданский объект возле дома быта "Юбилейный".

Никакого военного объекта в этом районе не было.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел Винницы очередным терактом россии.

Смотрите в видео – президент о ракетных обстрелах: