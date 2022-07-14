Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час брифінгу у Вінниці, інформує 24 канал. Відомо, що по медичну допомогу звернулись 115 потерпілих.

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Більше ніж 50 потерпілих – у лікарнях

52 людей – госпіталізовані, 34 з них – важкі. 5 пацієнтів – у критичному стані,
– пояснив Монастирський.

У більшості постраждалих – опіки та вибухо-мінні травми. Усі потерпілі перебувають у вінницьких лікарнях, медперсоналу та необхідних препаратів та устаткування вистачає. Також, каже Монастирський, наразі немає потреба у поповненні запасів крові.

Близько 40 осіб – поки розшукують

До поліції надійшло близько 40 заяв про зниклих безвісти. Міністр зазначив, що ця кількість – більша, аніж загиблих, оскільки звертаються люди, які не можуть вийти на зв'язок з близькими. Частина з тих, кого шукають, можуть перебувати у лікарнях.

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