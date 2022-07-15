Разлетелись окна и все вокруг: ракетный удар по Виннице попал на видео
Утром 14 июля россияне нанесли циничные ракетные удары по Виннице, попав в 2 гражданских здания. В сеть попали несколько видео с попаданием ракеты.
На первом видео видно, как ракетный удар по зданию неожиданно застал жителей города, прогуливавшихся по центральной площади.
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Люди резко попадали на землю. Также можно увидеть, как украинцы беспокоятся о самых близких в самые страшные минуты. У одного мужчины с поводка сбежала собака. Рискуя жизнью, он поднялся и побежал за ней.
На других видео уже можно увидеть, как ракетный удар застал работников магазина. Стекла из окон и все мелкие предметы разлетелись вокруг из-за взрыва.
Что произошло
- Утром 14 июля российские ракеты попали в гражданские объекты в центре города. Это произошло посреди дня, когда там было много людей. На месте удара возник крупный пожар, огонь из которого перекинулся на автостоянку. Там загорелись примерно 50 автомобилей, половина из которых сгорела дотла.
- Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что российские ракеты выпустили в Винницкую область 7 крылатых ракет "Калибр". Это свидетельствует о том, что россияне намеренно целились в гражданский объект. Четверо из них смогли сбить в небе. Ракетный удар по Виннице нанесли с Черного моря.
Минимум 23 погибших
Известно, что в результате удара погибли 23 человека. Среди них 3 ребенка. В больницу госпитализировали 71 человека, среди которых тоже 3 детей. Еще 29 человек остаются пропавшими без вести.
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