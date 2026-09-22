В Виннице раздался взрыв: город подвергается атаке реактивными БПЛА

В Виннице утром 22 сентября раздался звук взрыва. Перед этим поступали предупреждения о движении реактивных БПЛА в направлении города.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Что известно о взрыве?

В Виннице утром 22 сентября был слышен звук взрыва. Перед этим в направлении города двигались реактивные БПЛА. В частности, один из реактивных БПЛА был зафиксирован в районе Гниваны курсом на Винницу.

Также реактивные беспилотники находились в районе Калиновки и направлялись в сторону города. Вскоре после сообщений о движении БПЛА в Виннице раздался взрыв.

На данный момент официальной информации о последствиях или возможных повреждениях нет. Жителям Винницы и области следует оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Напомним, враг в ночь на 22 сентября нанес массированный ракетный удар по Днепропетровской области. По предварительной информации, под ударом оказались промышленные предприятия в Днепре, Кривом Роге и Павлограде. В местах попаданий вспыхнули пожары.

В Днепре в результате атаки ранения получили шесть человек, двое из них госпитализированы. 25-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Позже стало известно о двух погибших в результате удара по городу.

Под завалами поврежденного предприятия могут находиться люди. В настоящее время на месте продолжается поисково-спасательная операция, а информация о последствиях атаки уточняется.