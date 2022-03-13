Фактически по всей территории Украины – воздушная тревога
13 марта 2022 , 03:31Читати новину українською
Около 03:30 в ночь на 13 марта фактически по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Людей призвали срочно идти в укрытие гражданской защиты.
Об опасности предупредили жителей Черкасс, Полтавы, Черновцов, Хмельницкого, Луцка, Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Днепра, Харькова, Винницы, Ровно, Черновцов, Тернополя, Запорожья. Об этом сообщает 24 канал.
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