Про небезпеку попередили жителів Черкас, Полтави, Чернівців, Хмельницького, Луцька, Івано-Франківська, Одеси, Дніпра, Харкова, Вінниці. Також повітряна тривога лунає на Буковині.
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Близько 03:30 у ніч на 13 березня фактично по всій території України пролунала повітряна тривога. Людей закликали терміново йти в укриття цивільного захисту.
Про небезпеку попередили жителів Черкас, Полтави, Чернівців, Хмельницького, Луцька, Івано-Франківська, Одеси, Дніпра, Харкова, Вінниці. Також повітряна тривога лунає на Буковині.
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