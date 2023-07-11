Пытался добраться до островка: в Виннице в реке утонул 12-летний мальчик

В Виннице в реке Южный Буг утонул ребенок. Трагедия произошла 9 июля.

12-летний мальчик хотел доплыть до островка. Но, к сожалению, ребенок ушел под воду.

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В Виннице утонул ребенок

Как рассказали спасатели, 9 июля в районе винницкого спортивного комплекса "Авангард" мальчик решил плыть от берега к островку, но начал тонуть.

Очевидцы сразу вызвали спасателей, на помощь им также прибыли сотрудники КП "Винницкая городская спасательная водолазная служба". Они и вытащили ребенка на берег, но мальчик был без признаков жизни.

Кстати, известно, что погибший ребенок жил в селе Горбановка Винницкого района.



Во время отдыха на воде нужно соблюдать правила безопасности / ГСЧС

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