Пытался добраться до островка: в Виннице в реке утонул 12-летний мальчик
11 июля 2023, 08:00Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
В Виннице в реке Южный Буг утонул ребенок. Трагедия произошла 9 июля.
12-летний мальчик хотел доплыть до островка. Но, к сожалению, ребенок ушел под воду.
Обратите внимание В Ровенской области утонул 12-летний мальчик: его друга спас рыбак
В Виннице утонул ребенок
Как рассказали спасатели, 9 июля в районе винницкого спортивного комплекса "Авангард" мальчик решил плыть от берега к островку, но начал тонуть.
Очевидцы сразу вызвали спасателей, на помощь им также прибыли сотрудники КП "Винницкая городская спасательная водолазная служба". Они и вытащили ребенка на берег, но мальчик был без признаков жизни.
Кстати, известно, что погибший ребенок жил в селе Горбановка Винницкого района.
Во время отдыха на воде нужно соблюдать правила безопасности / ГСЧС
Другие подобные трагические случаи
- Недавно в Ровенской области на водоеме погиб 12-летний мальчик. Его друга успел спасти рыбак. Трагедия произошла в селе Бабка Варасской городской территориальной громады. Ребенок утонул в реке Стыр.
- В селе Кошаринцы в Винницкой области произошла трагедия на реке. Троих мальчиков, пытавшихся перейти Южный Буг, унесло течением. К сожалению, 11-летний парень погиб.
- А на Белоцерковщине Киевской области ученик пятого класса решил провести свободное время за рыбалкой. Однако это обернулось смертью ребенка.
- Также в Синельниковском районе на Днепропетровщине утонул 10-летний мальчик. Ребенок пошел купаться в реке Гайчур и после этого его никто не видел. Позже тело мальчика нашли в 15 метрах от края берега.