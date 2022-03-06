В Виннице возле железнодорожного вокзала установили 2 палатки для беженцев
Источник:ГСЧС Украины
Украинцы вынуждены покидать родные дома из-за военного вторжения России. Убежать от вражеских обстрелов помогают спасатели.
Вблизи палаток организованы пункты питания
В Виннице возле железнодорожного вокзала установили две палатки. Они предназначены для людей, которые на эвакуационных поездах вынуждены покидать родные города.
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В палатках спасатели обеспечивают:
- круглосуточное дежурство;
- обогрев временного места нахождения.
Сообщается, что благодаря совместным действиям местных властей и волонтеров вблизи палаток организованы пункты питания.
В Виннице возле железнодорожного вокзала установили 2 палатки / Фото спасателей
В Виннице возле железнодорожного вокзала установили 2 палатки / Фото спасателей
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