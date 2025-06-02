Похитил миллион гривен у матери погибшего воина: в Винницкой области полиция задержала мошенника
- Киберполицейские Винницкой области задержали жителя Винницы, который, притворившись сотрудником банка, завладел почти миллионом гривен со счета матери погибшего военнослужащего.
- 38-летний уроженец Челябинска, ранее судимый, потратил средства на покупку техники, в частности 18 смартфонов iPhone, и частично вывел их через финансовую компанию.
- Фигуранту сообщили о подозрении в мошенничестве, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, и ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Киберполицейские задержали жителя Винницы, который завладел почти миллионом гривен. Эти деньги государство выплатило матери военнослужащего, погибшего на войне.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киберполицию Украины.
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Что известно о задержании мошенника, который похитил миллион гривен
Киберполицейские Винницкой области совместно с другими правоохранителями задержали мужчину, причастного к схеме мошеннического завладения деньгами с банковского счета матери погибшего защитника Украины.
Соратники фигуранта звонили потерпевшей, изображая из себя работников службы безопасности одного из банков. Они сообщили о якобы блокировке банковской карты и, применяя методы социальной инженерии, убедили собеседницу выполнить определенные действия. Это позволило их сообщнику получить доступ к онлайн-банкингу гражданки и завладеть почти миллионом гривен, который женщина получила от государства в связи с гибелью ее сына,
– рассказали в полиции.
Присвоенные средства житель Винницы потратил, приобретя дорогую технику, в частности смартфоны, с помощью бесконтактных платежей в торговых сетях Винницы с последующей их продажей.
Полицейские задержали мошенника, похитившего миллион гривен у матери погибшего воина / Фото Киберполиции Украины
"Правоохранители установили личность 38-летнего уроженца российского города Челябинск, который имеет украинское гражданство и проживает в Виннице. Мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и имеет ряд неснятых и непогашенных судимостей за корыстные преступления", – рассказали правоохранители.
Киберполицейские также выяснили, что в день присвоения средств матери погибшего военного подозреваемый приобрел 18 смартфонов iPhone, а также вывел часть денег через финансовую компанию, связанную с почтовым оператором.
Следователи провели ряд обысков и сообщили фигуранту о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о мошенничестве. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы установить сообщников мужчины.