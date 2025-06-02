Похитил миллион гривен у матери погибшего воина: в Винницкой области полиция задержала мошенника

Киберполицейские задержали жителя Винницы, который завладел почти миллионом гривен. Эти деньги государство выплатило матери военнослужащего, погибшего на войне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киберполицию Украины.

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Что известно о задержании мошенника, который похитил миллион гривен

Киберполицейские Винницкой области совместно с другими правоохранителями задержали мужчину, причастного к схеме мошеннического завладения деньгами с банковского счета матери погибшего защитника Украины.

Соратники фигуранта звонили потерпевшей, изображая из себя работников службы безопасности одного из банков. Они сообщили о якобы блокировке банковской карты и, применяя методы социальной инженерии, убедили собеседницу выполнить определенные действия. Это позволило их сообщнику получить доступ к онлайн-банкингу гражданки и завладеть почти миллионом гривен, который женщина получила от государства в связи с гибелью ее сына,

– рассказали в полиции.

Присвоенные средства житель Винницы потратил, приобретя дорогую технику, в частности смартфоны, с помощью бесконтактных платежей в торговых сетях Винницы с последующей их продажей.

Полицейские задержали мошенника, похитившего миллион гривен у матери погибшего воина / Фото Киберполиции Украины

"Правоохранители установили личность 38-летнего уроженца российского города Челябинск, который имеет украинское гражданство и проживает в Виннице. Мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и имеет ряд неснятых и непогашенных судимостей за корыстные преступления", – рассказали правоохранители.

Киберполицейские также выяснили, что в день присвоения средств матери погибшего военного подозреваемый приобрел 18 смартфонов iPhone, а также вывел часть денег через финансовую компанию, связанную с почтовым оператором.

Следователи провели ряд обысков и сообщили фигуранту о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о мошенничестве. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы установить сообщников мужчины.