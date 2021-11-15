Винницкая область переходит в красную зону
15 ноября 2021 , 17:50Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Олега Немчинова
В Винницкой области ухудшилась ситуация с коронавирусом. Поэтому с 18 ноября регион переходит в красную зону карантина.
Такое решение приняли на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Кстати Две области могут уже вскоре выйти из красной зоны и стать "желтыми"
Какие правила действуют в красной зоне
Красная зона предусматривает строжайшие ограничения карантина. Запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов. Нельзя также провести массовые мероприятия.
Однако ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей будут вакцинированы.
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