Планировали сбежать из Украины: в полиции рассказали о мотиве нападения на полицейских

К вечеру 21 марта появилась информация о том, что в Одесской области удалось задержать мужчин, стрелявших в полицейских в Винницкой области. В Нацполиции рассказали, что подозреваемые могли перевозить гранаты.

Злоумышленники, которые напали на полицейских, планировали сбежать за границу. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная.

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Нападавшие перевозили гранаты

Бережная рассказала, что нападавшие находились в заброшенном здании в Одесской области и намеревались выехать за границу.

Они говорят (задержанные – 24 Канал), что перевозили боевые гранаты, будто, это стало причиной (нападения – 24 Канал), но как это было на самом деле, это установит следствие, когда будут найдены вещественные доказательства,

– рассказала пресс-секретарь.

Она также добавила, что полицейский Максим Зарецкий, который погиб защищая своего напарника, все же сделал несколько выстрелов и ранил одного из нападавших. С задержанными сейчас работают следователи, полицейские и прокуратура.

Пресс-секретарь Нацполиции добавила, что раненому злоумышленнику была оказана медицинская помощь. Сейчас проверяется их причастность к диверсионно разведывательным группам.

Бережная также отметила, что задержаны нападавшие были сегодня, 21 апреля, и эта информация была сразу сообщена национальной полицией Украины.

Нападение на полицейских в Гайсине: кратко

Полиция Винницкой области сообщила о нападении, которое произошло в Гайсинском районе 20 апреля ночью. Двое мужчин открыли огонь по полицейским, в результате чего один правоохранитель погиб, а другой получил ранения.

На видео с бодикамер зафиксировано, что водитель и его пассажир сначала передали свои документы для проверки полицейскому. Затем пассажир вышел из автомобиля и открыл багажник по требованию правоохранителя. Однако через мгновение оба мужчины неожиданно открыли огонь по полицейским.

Впрочем, уже 21 апреля правоохранителям удалось задержать обоих нападавших, которых подозревают в убийстве полицейского в Винницкой области.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказал, что нападавшими были двое военных, отец и сын, которым 52 и 26 лет соответственно. Эти мужчины – уроженцы Винницкой области. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы, когда вину подозреваемых докажут в судебном порядке.