Винницкий областной военкомат получил нового главу, это боевой офицер: кто возглавил ТЦК

Война продолжается, а вместе с ней и кадровые перестановки, в том числе в территориальных центрах комплектования. Согласно решению Зеленского, всех областных глав ТЦК уволили.

Винницкий областной ТЦК и СП теперь имеет нового руководителя. Это полковник Сергей Марценюк.

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Что известно о Сергее Марценюке, новом главе Винницкого ТЦК

Мужчина является боевым офицером и кавалером ордена Богдана Хмельницкого трех степеней. Сам Марценюк из Винницкой области, учился в Сумском военном институте ракетных войск и артиллерии.

Прошел путь от командира взвода до командира бригады. С 2014 года выполнял боевые задания в зоне проведения АТО/ООС, где получил ранения. После реабилитации вернулся к выполнению боевых задач, упорно уничтожал врага,

– так положительно характеризует его ведомство.

Когда началась полномасштабная война, Марценюк возглавил 26-ю артиллерийскую бригаду имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича оперативного командования "Север". Под его руководством бригаду наградили почетным знаком "За мужество и отвагу" – одной из первых среди артиллерийских бригад.

Почему Марценюка назначили главой Винницкого ТЦК

У полковника обострились боевые ранения, так что нужно было сменить профиль деятельности. В ТЦК убеждены, что он опытный и хорошо разбирается в нуждах войска. Поскольку Сергей Марценюк готов продолжать службу и хочет приобщиться к общему делу победы над Россией, его назначили начальником ТЦК и СП Винницкой области.

Кто раньше возглавлял Винницкий ТЦК

Бывший глава винницкого военкомата бесплатно получил квартиру, которая стоила более миллиона и к тому же предназначалась военному, находившемуся на фронте. Дело должен рассмотреть Высший антикоррупционный суд.