Обгонял грузовик: в Винницкой области в ДТП погибли отец и сын

В Винницкой области 25 июля в ДТП попали киевляне. В результате трагедии пострадали несовершеннолетние, один из них погиб.

Детали ДТП

Трагедия произошла около 17:00 на дороге недалеко от села Зятковцы Гайсинского района. Столкнулись автомобили Mercedes и "САЗ 3517".

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По предварительным данным, 45-летний водитель Mercedes пытался обогнать грузовик. Однако киевлянин не избрал безопасную дистанцию ​​и столкнулся с автомобилем.

В салоне Mercedes находились также 15-летний сын водителя и еще один 17-летний подросток. В результате аварии водитель и его сын погибли. Пострадавшего юношу с переломом голени отвезли в травматологическое отделение районной больницы.



В ДТП в Винницкой области погибли отец и сын

Оба автомобиля отправили на штрафплощадку.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения водителями, повлекшее гибель нескольких человек. Следователи назначили несколько экспертиз, по результатам которых и установят причины аварии.