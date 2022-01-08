В Винницкой области жилой дом охватил пожар : трагически погиб 7-летний мальчик
Источник:ГСЧС Украины
В Винницкой области в субботу, 8 января, вспыхнул жуткий пожар в жилом доме. В огне погиб 7-летний мальчик.
Трагедия произошла в селе Тараски Хмельницкого района. Сообщение о пожаре поступило в 00:51.
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Когда на место трагедии прибыли спасатели, они выяснили, что огонь охватил одну из комнат жилого дома. Общая площадь дома составляет около 80 квадратных метров.
Огонь уничтожил шиферное перекрытие и внутреннее отделку комнат дома.
Во время осмотра места пожара обнаружили погибшего 7-летнего мальчика. Термический ожог кистей обеих рук II степени получила 40-летняя мать,
– говорится в сообщении.
Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства, которые привели к трагедии.Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибшего.
Огонь уничтожил шиферное перекрытие дома / Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области
Страшная статистика
- Только в течение недели (27 декабря – 2 января) во время пожаров в Украине погибли 80 человек. Еще столько же украинцев удалось спасти от пламени.
- По оперативным данным, убытки составляют 12,656 миллиона гривен.
- В течение недели ГСЧС удалось ликвидировать 1 160 пожаров.
- За это время зафиксировали 1 391 происшествие.