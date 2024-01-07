В Винниках ребята стреляли в небо и кричали "это вам не Краснодар": их заставили извиняться
Накануне в Винниках группа подростков решила поймать хайп. И слава их догнала очень быстро. Учитывая, что во время военного положения ребята стреляли в небо и ругались.
Так, в сеть выложили видео, на котором можно увидеть троих подростков. Они поздно вечером шли, как говорят сами, по Винникам, близ Львова. При этом выкрикивали что-то о Краснодаре и стреляли в небо.
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Затем ребята просили прощения
Это тебе не твой Краснодар, это Винники, н***й!
– говорит один из ребят.
После этого другой производит несколько выстрелов в небо, а наш "красноречивый" герой начал очень громко свистеть. Причем на фоне можно услышать песню одной из российских певиц, которая недавно в эфире пропагандистского телеканала серьезно рассказывала об НЛО.
Подростки стреляли в небо в Винниках вечером: смотрите видео
Как можно понять, ребята выложили видео в сеть, но не подумали о последствиях своего поступка. Как потом выяснилось, героям ролика ориентировочно по 15 лет. Его действительно сняли в Винниках. Более того, их заставили просить прощения за содеянное.
Затем ребята просили прощения за содеянное: смотрите видео
Ребята на камеру попросили прощения за свое позорное поведение. Также заявили, что сделают донат на ВСУ в размере 10 тысяч гривен, чтобы таким образом искупить свою вину.
Обратим внимание, что аккаунт в токтоке, из которого выложили видео ребята, сейчас закрыт для других пользователей. Следовательно, мы не знаем, удалили ли ребята ролик, или просто скрыли доступ к своей странице для других.
Стрельбой запомнился сын винницкой экс-судьи
- Так, сетью разлетелось видео, на котором можно увидеть молодочого человека, стреляющего из огнестрельного оружия и поющего песни на русском. Также он разбрасывается оскорблениями в сторону президента Владимира Зеленского, СБУ, ТЦК, а также Верховной Рады.
- Как пишут СМИ, говорится о сыне винницкой экс-судьи Алле Чезгановой. Вероятно, он выложил видео на своей странице в инстаграме, но удалил ее позже.
- Потом стало известно, что 29-летним молодым человеком заинтересовались правоохранители. На сайте полиции Винницы появилось сообщение, что провели обыски у жителя. Причиной послужило видео, на котором он использует огнестрельное оружие на открытой местности.