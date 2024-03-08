Российские расследователи установили, что даты, когда экс-президент России Дмитрий Медведев писал свои скандальные посты в телеграме странным образом совпадают с поставками вина с его итальянских виноградников. Таким образом выдумки, что пропагандист пишет это на пьяную голову, могут оказаться не выдумками.

Виноградники Дмитрия Медведева в Италии не попали под санкции Европейского Союза, поэтому вино оттуда регулярно поступает российскому владельцу. Это позволяет Медведеву получать регулярное “топливо” для своих абсурдных угроз и так называемой “аналитики”.

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Вино и посты в телеграмме

Тосканская винодельня Fattoria della Aiola записана на кипрский оффшор Furcina LTD, принадлежащий Илье Елисееву – однокурснику, доверенному лицу и близкому другу Медведева. Впоследствии структура изменилась, однако сам владелец остался неизменным. Елисеев находится под санкциями США, Великобритании, Канады, Украины, Новой Зеландии, но не Евросоюза, что позволяет винограднику работать.

Таким образом после полномасштабного вторжения Дмитрий Медведев продолжает получать вино из Италии. Например, По данным ImportGenius, 17 июня 2022 года в Россию поступило вино от Fattoria della Aiola. Получателем выступил фонд, связанный с Медведевым. Интересно, что после очередной поставки алкоголя экс-президент России пишет в своей телеграмме очередной скандальный пост.

Как связаны поставки вина Медведеву и его скандальные посты / The Insaider

Уже через два дня после получения вина пропагандист пишет сообщение о том, что Евросоюз перестанет существовать, а главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен называет "тетей". Вино из винодельни поступило и через месяц – 18 июля. И снова через несколько дней после этого Медведев пишет пост о "грехах Запада", в котором называет Байдена "дедушкой с деменцией", а руководство ЕС – "городскими сумасшедшими".

Такие совпадения повторялись неоднократно / The Insaider

Такие связи прослеживаются неоднократно – история повторилась в октябре 2022 года, а также в январе и июле 2023 года. В последний указанный срок Медведев писал, что "ядерный апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен".

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