Россия с октября не будет продлевать мандат ОБСЕ на КПП "Донецк" и "Гуково". Оккупанты заявляют, что делали "жесть доброй воли", но Украина все испортила.

После семи лет наблюдений ОБСЕ якобы не зафиксировала нарушений. Соответствующий комментарий предоставила одиозная представительница МИД России Мария Захарова.

Интересная мысль Шаг для открытой агрессии России, – журналист Яковенко о прекращении миссии ОБСЕ

"Добрый жест от России"

Россия цинично заявляет, что во всем виновата Украина, которая не хочет по-мирному наладить конфликт.

Развертывание Группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет способствовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта,

– заявляют в России.

Дальше – больше. Украинской власти приписывают западных покровителей, которые не отнеслись к этому шагу России с должным уважением. К тому же, МИД России заявляет, что за 7 лет работы миссия ОБСЕ вроде бы ни разу не зафиксировала факт присутствия России и переброски ее военной техники.

Это полнейшая ложь и манипуляция. ОБСЕ постоянно фиксирует российскую технику на Донбассе и рассказывает об этом в своих отчетах. Например, 30 августа зафиксировали присутствие российских крупнокалиберных вооружений на расстоянии не менее 25 километров от линии соприкосновения.

Напоследок Россия поблагодарила сотрудников и руководство мониторинговой группы.

Россия отказалась продлевать мандат ОБСЕ на границе с Украиной