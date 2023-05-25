Во вторник, 23 мая, в полицию Чугуевского района Харьковской области поступило сообщение об исчезновении 2-летней девочки Виолетты. На вечер пятницы ребенка не удалось найти.
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Поисковая операция продолжается
К поискам девочки уже привлекли около 200 работников территориальных подразделений полиции, Управления уголовного розыска и волонтеров – то есть неравнодушных граждан, которые беспокоятся о судьбе ребенка.
Продолжают прочесывать местность, проверять дома, заброшенные здания, колодцы, лесополосу, водоемы и так далее,
– констатировали в правоохранительных органах.
Кроме того, там упомянули, что Виолетта исчезла 23 мая около 19:00 в селе Скрипаи. Собственно, известно, что она тогда играла с братом-близнецом на территории частного дома, но затем ушла в неизвестном направлении.
Как ищут Виолетту Мужечук / фото Нацполиции
Приметы девочки
Отметим, что на момент исчезновения Виолетта была одета в красную куртку и белые брюки. Важно, что девочка боится автомобилей, а также узнать ее можно по следующим приметам:
- рост от 90 до 110 сантиметров;
- худощавое телосложение;
- короткие темные волосы;
- голубые глаза.
Вспомним к этой теме, что 21 мая в Одессе потерялся 8-летний мальчик Александр. Во время прогулки он просто ушел в неизвестном направлении. К поисковой операции привлекли соответствующие органы.