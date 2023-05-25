Во вторник, 23 мая, в полицию Чугуевского района Харьковской области поступило сообщение об исчезновении 2-летней девочки Виолетты. На вечер пятницы ребенка не удалось найти.

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Поисковая операция продолжается

К поискам девочки уже привлекли около 200 работников территориальных подразделений полиции, Управления уголовного розыска и волонтеров – то есть неравнодушных граждан, которые беспокоятся о судьбе ребенка.

Продолжают прочесывать местность, проверять дома, заброшенные здания, колодцы, лесополосу, водоемы и так далее,

– констатировали в правоохранительных органах.

Кроме того, там упомянули, что Виолетта исчезла 23 мая около 19:00 в селе Скрипаи. Собственно, известно, что она тогда играла с братом-близнецом на территории частного дома, но затем ушла в неизвестном направлении.

Как ищут Виолетту Мужечук / фото Нацполиции

Приметы девочки

Отметим, что на момент исчезновения Виолетта была одета в красную куртку и белые брюки. Важно, что девочка боится автомобилей, а также узнать ее можно по следующим приметам:

рост от 90 до 110 сантиметров;

худощавое телосложение;

короткие темные волосы;

голубые глаза.

Обратите внимание! Если вы узнали Виолетту по этим приметам или владеете какой-либо информацией о ее местонахождении, набирайте 102 или звоните по следующим номерам: +38 (050) 305-52-33 – дежурный ОП № 2 Чугуевского РУП;

– дежурный ОП № 2 Чугуевского РУП; +38 (057) 730-83-00 , +38 (068) 473-95-30 – дежурные полицейские части Харьковской области;

, – дежурные полицейские части Харьковской области; + 38 (067) 541-10-00 – заместитель начальника УКР ГУНП в Харьковской области Бойко Олег Петрович.

Вспомним к этой теме, что 21 мая в Одессе потерялся 8-летний мальчик Александр. Во время прогулки он просто ушел в неизвестном направлении. К поисковой операции привлекли соответствующие органы.