У вівторок, 23 травня, у поліцію Чугуївського району на Харківщині надійшло повідомлення про зникнення 2-річної дівчинки Віолетти. Станом на вечір п'ятниці дитину не вдалось знайти.

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Пошукова операція триває

До пошуків дівчинки уже залучили близько 200 працівників територіальних підрозділів поліції, Управління карного розшуку та волонтерів – себто просто-таки небайдужих громадян, які турбуються про долю дитини.

Продовжують прочісувати місцевість, перевіряти будинки, покинуті будівлі, колодязі, лісосмугу, водоймища тощо,
– констатували в правоохоронних органах.

Окрім того, там згадали, що Віолетта зникла 23 травня близько 19:00 у селі Скрипаї. Власне, відомо, що вона тоді гралась з братом-близнюком на території приватного будинку, але потім пішла у невідомому напрямку.

Як шукають Віолетту Мужечук / фото Нацполіції

Прикмети дівчинки

Зазначимо, що на момент зникнення Віолетта була одягнута в червону куртку та білі штанки. Важливо, що дівчинка боїться автомобілів, а також впізнати її можна за такими прикметами:

  • зріст від 90 до 110 сантиметрів;
  • худорлява статура;
  • коротке темне волосся;
  • блакитні очі.

Згадаємо до цієї теми, що 21 травня в Одесі загубився 8-річний хлопчик Олександр. Під час прогулянки він просто-таки пішов у невідомому напрямку. До пошукової операції залучили відповідні органи.