У вівторок, 23 травня, у поліцію Чугуївського району на Харківщині надійшло повідомлення про зникнення 2-річної дівчинки Віолетти. Станом на вечір п'ятниці дитину не вдалось знайти.
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Пошукова операція триває
До пошуків дівчинки уже залучили близько 200 працівників територіальних підрозділів поліції, Управління карного розшуку та волонтерів – себто просто-таки небайдужих громадян, які турбуються про долю дитини.
Продовжують прочісувати місцевість, перевіряти будинки, покинуті будівлі, колодязі, лісосмугу, водоймища тощо,
– констатували в правоохоронних органах.
Окрім того, там згадали, що Віолетта зникла 23 травня близько 19:00 у селі Скрипаї. Власне, відомо, що вона тоді гралась з братом-близнюком на території приватного будинку, але потім пішла у невідомому напрямку.
Як шукають Віолетту Мужечук / фото Нацполіції
Прикмети дівчинки
Зазначимо, що на момент зникнення Віолетта була одягнута в червону куртку та білі штанки. Важливо, що дівчинка боїться автомобілів, а також впізнати її можна за такими прикметами:
- зріст від 90 до 110 сантиметрів;
- худорлява статура;
- коротке темне волосся;
- блакитні очі.
Згадаємо до цієї теми, що 21 травня в Одесі загубився 8-річний хлопчик Олександр. Під час прогулянки він просто-таки пішов у невідомому напрямку. До пошукової операції залучили відповідні органи.