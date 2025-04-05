Защищала своего ребенка до последнего: в Кривом Роге на детской площадке Россия убила Виту Головко
- В результате российской атаки в Кривом Роге погибла 50-летняя Вита Головко, которая находилась на детской площадке со своим сыном.
- Ее восьмилетний сын Матвей находится в реанимации, за его жизнь борются врачи, а у него осталась сестра Анастасия.
В результате циничной российской атаки по Кривому Рогу погибла 50-летняя Вита Головко. В момент удара она вместе с восьмилетним сыном находилась на детской площадке.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал "НА ВРЕМЕНИ: Кривой Рог".
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Что известно о погибшей
Россия нанесла смертельный удар по Кривому Рогу днем 4 апреля. В результате вражеской атаки погибло много детей.
Одной из жертв циничной российской атаки стала 50-летняя Вита Головко. Она погибла на детской площадке.
Вита Головко погибла в результате российской атаки / Фото "НА ВРЕМЕНИ: Кривой Рог"
Сейчас ее восьмилетний сын Матвей находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. Известно, что у мальчика остались сестра Анастасия.
Напомним, что в результате российского удара по Кривому Рогу погибли 18 человек, среди которых – 9 детей. Также известно, что 61 человек получил ранения, самому маленькому пострадавшему всего лишь 3 месяца.