Защищала своего ребенка до последнего: в Кривом Роге на детской площадке Россия убила Виту Головко

В результате циничной российской атаки по Кривому Рогу погибла 50-летняя Вита Головко. В момент удара она вместе с восьмилетним сыном находилась на детской площадке.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал "НА ВРЕМЕНИ: Кривой Рог".

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Что известно о погибшей

Россия нанесла смертельный удар по Кривому Рогу днем 4 апреля. В результате вражеской атаки погибло много детей.

Одной из жертв циничной российской атаки стала 50-летняя Вита Головко. Она погибла на детской площадке.

Вита Головко погибла в результате российской атаки / Фото "НА ВРЕМЕНИ: Кривой Рог"

Сейчас ее восьмилетний сын Матвей находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. Известно, что у мальчика остались сестра Анастасия.

Напомним, что в результате российского удара по Кривому Рогу погибли 18 человек, среди которых – 9 детей. Также известно, что 61 человек получил ранения, самому маленькому пострадавшему всего лишь 3 месяца.