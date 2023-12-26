Сетью разлетелось известие о 108 погибших бойцах ВСУ: в Генштабе подчеркивают, что это фейк

Украинский политолог Виталий Бала разнес сетью жуткий фейк. Он уверял, что 108 наших военных, сражавшихся под Авдеевкой, погибли. На это оперативно отреагировали в Генштабе и опровергли данную информацию.

Так, 25 декабря в 21:43 Виталий Бала в своем фейсбуке оставил публикацию. В ней он заверил, что 108 украинских военных из-под Авдеевки погибли. Как отмечают в Генштабе ВСУ, это – фейк.

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Что не так с публикацией политолога

Как отметил он, в одной из бригад возле Авдеевки якобы приняли решение, чтобы защитники и защитницы имели возможность на рождественские праздники уехать домой на 7 дней.

Они тянули жребий, кто сможет уехать и те, кто не вытащил, были очень расстроены и даже некоторые просили с ними поменяться. Но никто не согласился, потому что все хотели увидеть своих родных, ведь уже около года на нуле. Все, кто вытащил жребий сели в автобусы и уехали, но не доехали, семьям придет горе,

– эмоционально написал он.



Пост Виталия Баллы о военных / Скриншот

На это сразу же отреагировали как военные, так и близкие фронту. Позже появилось официальное заявление от Генштаба ВСУ.

Что говорят в Генштабе и сами военные

Информация в соцсетях о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении в канун Рождества – ФЭЙК. Соблюдайте информационную гигиену – проверяйте информацию перед обнародованием!

– призывают в Генштабе ВСУ.

Журналист Юрий Бутусов возмущен этим сообщением и попросил господина Балу предоставить подтверждение своим словам. В то же время он отметил, что проверил информацию среди военных на Авдеевском направлении.

Никакие автобусы не были поражены, никаких потерь при выезде на праздники не зафиксировано. Написал господину Бале в привате с просьбой уточнить в какой бригаде это произошло. Все военные на направлении говорят, что это сообщение – ложь,

– подчеркнул Юрий Бутусов.

Политолога также засыпали плотной критикой по поводу того, что вообще вся описанная ситуация мало похожа на правду. Комментаторы подчеркнули, что на передовую автобусами никто не ездит. Более того, чтобы в одном сразу же было 108 человек.

Военный Сергей Волков также отметил, что слова Балы – фейк. В первую очередь он раскритиковал информацию об автобусе в Авдеевку. Также отметил, что на этом направлении не хватает людей, поэтому ни о каких отпусках и речи быть не может.

У нас уже второй месяц отпусков нет, активные боевые действия, напротив нуждаемся в личном составе,

– подчеркнул он.



Сергей Волков возмущен постом Виталия Балы / Скриншот

В то же время следует понимать, что эту информацию уже активно распространяют вражеские помойки. Они обсуждают колоссальные потери и то, что официальный Киев будто бы их умалчивает.

Редакциянапоминает, что прежде чем распространять какую-то крайне эмоциональную информацию, следует убедиться, что это не фейк или враждебная ИПСО. Помните, что русские захватчики пытаются играть на наших чувствах и эмоциях. И таким образом стремятся расшатывать ситуацию внутри страны. Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам информации и не распространяйте фейки.