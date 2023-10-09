Виталия Баранова не стало 8 октября. Он руководил десантниками, защищал Донецкий аэропорт, а после полномасштабного вторжения возглавил одно из подразделений терробороны и участвовал в боях на Юге и Востоке нашего государства.

Важно Был настоящим патриотом и мечтал жениться: на войне погиб защитник со Львовщины

Что известно об умершем защитнике

Виталий Баранов – "киборг", командир 206 батальона 241 бригады ТРО. Знакомые мужчины говорят, что он был человеком с большим сердцем, сердце которого не выдержало.

Военный родился 10 апреля 1967 года в городе Коростышев Житомирской области. По 2004 год служил в ВСУ. В 2004 году уволился в запас.

В 2014 году мужчину мобилизовали в 90-й отдельный аэромобильно-десантный батальон на должность помощника командира батальона по оперативному обеспечению. Его подразделение выполняло боевое задание в Донецком аэропорту и в Опытном, Водяном и Песках.

В 2015 году Виталий возглавил командование батальоном, а позже его демобилизовали в запас. С августа 2022 года мужчина командовал 206-м батальоном ТРО.

Виталий был награжден орденами Богдана Хмельницкого III степени (2015) и II степени (2016) за личное мужество, добросовестное и безупречное служение украинскому народу и образцовое исполнение воинского долга.

Виталий Баранов умер 8 октября / фото из соцсетей

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким умершего воина.

Погибшие украинские военные