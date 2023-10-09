Віталія Баранова не стало 8 жовтня. Він керував десантниками, захищав Донецький аеропорт, а після повномасштабного вторгнення очолив один із підрозділів тероборони та брав участь у боях на Півдні і Сході нашої держави.

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Що відомо про померлого захисника

Віталій Баранов – "кіборг", командир 206 батальйону 241 бригади ТРО. Знайомі чоловіка кажуть, що він був людиною з великим серцем, серце якого не витримало.

Військовий народився 10 квітня 1967 року в місті Коростишів, що на Житомирщині. По 2004 рік служив у ЗСУ. 2004 року звільнився в запас.

У 2014 році чоловіка мобілізували до 90-го окремого аеромобільно-десантного батальйону на посаду помічника командира батальйону з оперативного забезпечення. Його підрозділ виконував бойове завдання в Донецькому аеропорту та в Опитному, Водяному і Пісках.

У 2015 році Віталій очолив командування батальйоном, а згодом його демобілізували у запас. Із серпня 2022 року чоловік командував 206-м батальйоном ТРО.

Віталій був нагороджений орденами Богдана Хмельницького III ступеня (2015) і II ступеня (2016) за особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння українському народу та зразкове виконання військового обов'язку.

Віталій Баранов помер 8 жовтня / фото із соцмереж

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого воїна.

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