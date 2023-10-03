Поездки в Крым через Москву, мама с паспортом России: "Схемы" исследовали нардепа от ОПЗЖ Борта
Источник:Радио Свобода
Действующий народный депутат Украины Виталий Борт после 2014 года неоднократно незаконно посещал временно оккупированный Крым. Это удалось установить расследователям проекта "Схемы".
Вместе с тем журналисты предполагают, что мать избранника в 2019 году получила российское гражданство, а у его отца есть российский налоговый номер, привязанный к украинскому паспорту.
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Незаконные визиты в Крым
Важно, что Борт сейчас нардеп IX созыва Верховной Рады от партии "Платформа за жизнь и мир". Еще недавно эта политическая сила называлась "Оппозиционная платформа за жизнь".
- 15 августа 2014 года Когда Борт был депутатом VII созыва, он вылетел из Киева в Москву, приземлившись в аэропорту "Домодедово", после чего улетел в Симферополь в Крыму. Вернулся он в украинскую столицу уже через 4 дня также через Москву.
- 10 сентября 2015 года Борт прямым рейсом из Киева через российскую столицу и аэропорт "Шереметьево" летал в Симферополь. Гостил он на оккупированном полуострове также 4 дня, после чего вернулся в Украину.
- 24 марта 2016 года был еще один перелет нынешнего народного депутата в Симферополь. Совершил он его через аэропорт "Домодедово", что подтверждают данные баз авиаперелетов вражеского государства.
Перелеты Виталия Борта из Крыма в Россию и обратно / Изображение из материала проекта "Схемы"
Родители с русскими связями
Как утверждают расследователи, на одном из рейсов из Симферополя в Москву в июне 2015 года Виталия Борта сопровождала его мать Валентина.
Выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт" свидетельствует, что уроженка Донецка, Валентина Борт (мать Виталия Борта – 24 Канал) получила российский паспорт в Крыму 2019 года в городе Алуште,
– говорится в материале.
Кроме того, там отмечено, что с помощью сайта налоговой службы вражеского государства удалось установить индивидуальный налоговый номер налогоплательщика Валентины Борт, привязанный к паспорту гражданки России.
Такой же номер, однако привязанный к украинскому паспорту, есть у отца нынешнего нардепа от запрещенной ОПЗЖ.Важно! Журналисты пытались связаться с Виталием Бортом, чтобы узнать, зачем он ездил в Крым. По состоянию на 3 октября 2023 года нардеп не дал соответствующего комментария.
Больше об избраннике
29 августа 2019 года Виталий Борт в четвертый раз стал парламентарием и до сих пор находится на этом посту. До этого он как нардеп от "Партии регионов" работал в Верховной Раде:
- V созыва от 25 мая 2006 года по 23 ноября 2007 года;
- VI созыва от 23 ноября 2007 года по 12 декабря 2012 года;
- VII созыв от 12 декабря 2012 года до 27 ноября 2014 года.
Следует упомянуть, что события Революции Достоинства в столице нашего государства Борт называл "произволом", а также он поддерживал проведение так называемого "референдума за дальнейшую судьбу Донбасса".