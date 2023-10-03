Поездки в Крым через Москву, мама с паспортом России: "Схемы" исследовали нардепа от ОПЗЖ Борта

Действующий народный депутат Украины Виталий Борт после 2014 года неоднократно незаконно посещал временно оккупированный Крым. Это удалось установить расследователям проекта "Схемы".

Вместе с тем журналисты предполагают, что мать избранника в 2019 году получила российское гражданство, а у его отца есть российский налоговый номер, привязанный к украинскому паспорту.

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Незаконные визиты в Крым

Важно, что Борт сейчас нардеп IX созыва Верховной Рады от партии "Платформа за жизнь и мир". Еще недавно эта политическая сила называлась "Оппозиционная платформа за жизнь".

15 августа 2014 года Когда Борт был депутатом VII созыва, он вылетел из Киева в Москву, приземлившись в аэропорту "Домодедово", после чего улетел в Симферополь в Крыму. Вернулся он в украинскую столицу уже через 4 дня также через Москву.

Когда Борт был депутатом VII созыва, он вылетел из Киева в Москву, приземлившись в аэропорту "Домодедово", после чего улетел в Симферополь в Крыму. Вернулся он в украинскую столицу уже через 4 дня также через Москву. 10 сентября 2015 года Борт прямым рейсом из Киева через российскую столицу и аэропорт "Шереметьево" летал в Симферополь. Гостил он на оккупированном полуострове также 4 дня, после чего вернулся в Украину.

Борт прямым рейсом из Киева через российскую столицу и аэропорт "Шереметьево" летал в Симферополь. Гостил он на оккупированном полуострове также 4 дня, после чего вернулся в Украину. 24 марта 2016 года был еще один перелет нынешнего народного депутата в Симферополь. Совершил он его через аэропорт "Домодедово", что подтверждают данные баз авиаперелетов вражеского государства.



Перелеты Виталия Борта из Крыма в Россию и обратно / Изображение из материала проекта "Схемы"

Родители с русскими связями

Еще в апреле 2014 года был введен закон, согласно которому посещать оккупированный Крым можно только через территорию Украины. Из опубликованных СМИ данных ясно, что Борт его неоднократно нарушал.

Как утверждают расследователи, на одном из рейсов из Симферополя в Москву в июне 2015 года Виталия Борта сопровождала его мать Валентина.

Выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт" свидетельствует, что уроженка Донецка, Валентина Борт (мать Виталия Борта – 24 Канал) получила российский паспорт в Крыму 2019 года в городе Алуште,

– говорится в материале.

Кроме того, там отмечено, что с помощью сайта налоговой службы вражеского государства удалось установить индивидуальный налоговый номер налогоплательщика Валентины Борт, привязанный к паспорту гражданки России.

Такой же номер, однако привязанный к украинскому паспорту, есть у отца нынешнего нардепа от запрещенной ОПЗЖ.

Больше об избраннике

Журналисты пытались связаться с Виталием Бортом, чтобы узнать, зачем он ездил в Крым. По состоянию на 3 октября 2023 года нардеп не дал соответствующего комментария.

29 августа 2019 года Виталий Борт в четвертый раз стал парламентарием и до сих пор находится на этом посту. До этого он как нардеп от "Партии регионов" работал в Верховной Раде:

V созыва от 25 мая 2006 года по 23 ноября 2007 года;

VI созыва от 23 ноября 2007 года по 12 декабря 2012 года;

VII созыв от 12 декабря 2012 года до 27 ноября 2014 года.

Следует упомянуть, что события Революции Достоинства в столице нашего государства Борт называл "произволом", а также он поддерживал проведение так называемого "референдума за дальнейшую судьбу Донбасса".